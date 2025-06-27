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上合組織防長會閉幕 印度拒簽字未發聯合聲明

2025/6/27 11:51
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（中央社台北27日電）上海合作組織防長會議昨天在青島閉幕。印度防長辛赫與會，為2020年加勒萬河谷衝突以來，首名訪中的印度防長，顯示中印關係回暖。但美聯社報導，會議聯合聲明未提及4月克什米爾攻擊事件，印度暗示此舉偏袒巴基斯坦，拒絕簽署。

據美聯社、香港明報等媒體報導，這次會議是最多成員國參加的一次防長會，印度、巴基斯坦、伊朗等國防長都到場與會。中國防長董軍主持會議時表示，國際形勢變亂交織之際，尤其需要上合組織發揮「穩定錨」作用，各成員國推動防務安全合作行穩致遠。

董軍也與全部成員國防長分別舉行場邊會晤。明報報導，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）昨與董軍會面時表示，印方不謀求與中方衝突對抗，願與中方妥善處理分歧，增進交流互信，推動雙方關係持續向好發展。

報導提到，辛赫是2020年中印邊境加勒萬河谷流血衝突以來，首名訪中的印度防長。中印去年10月下旬證實就邊境巡邏問題達成協議，雙方關係回暖。

但據美聯社報導，在會議期間，印度拒絕簽署聯合聲明，稱聲明沒有提及4月發生的克什米爾（Kashmir）恐攻事件，暗示聲明偏袒巴基斯坦。

一名不願透露姓名的知情人士表示，辛赫認為，該聲明符合「巴基斯坦敘事」，削弱印度在恐怖主義和地區安全等關鍵問題上的立場。聲明中沒有提及4月克什米爾的槍擊案，卻提到俾路支省（Balochistan）的武裝活動。巴基斯坦曾多次指責印度支持俾路支省自由運動，印度則予以否認。

在會議上，辛赫沒有明確點名巴基斯坦，但敦促上合組織批評那些「將跨境恐怖主義作為政策工具並為恐怖分子提供庇護」的國家。他說，成員國應團結起來，共同消除恐怖主義，並確保對那些協助此類活動的人追責。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）26日表示，印度希望在上海合作組織的文件中，反映出對恐怖主義的關注，但這並非某個國家所能接受，因此未被採納。

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賈斯瓦在每週的新聞發布會表示，「上合組織會議已經結束，據我了解，他們無法通過一份聯合聲明」。

印度控制的克什米爾4月22日發生恐怖攻擊事件，奪走26條人命，並造成數十人受傷。印度指責巴基斯坦支持襲擊的幕後黑手，並將此案定性為恐怖襲擊。巴基斯坦方面否認這項指控。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1140627

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