加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／台電2025年度股東常會
首頁 / 證券

台股漲87.74點

2025/6/27 13:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）台北股市今天震盪收漲，收盤漲87.74點，為22580.08點，漲幅0.39%，成交金額新台幣3640.31億元。

加權指數開盤為22503.85點，盤中最高22580.08點，最低22388.59點；不含金融股指數19608.03點，漲74.77點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.98%、食品股漲0.75%、塑化股漲0.39%、紡織股漲1.79%、機電股漲0.33%、造紙股漲0.62%、營建股漲0.53%、金融股漲0.45%。

委買張數1972萬7790張，委賣張數981萬1897張，成交張數593萬4張。

收盤時上漲584家，下跌385家，持平101家。

成交量前5名個股為華邦電、凱基金、興能高、群創、元大台灣50。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

漲幅前5名個股為LINEPAY、精成科、晶彩科、鼎炫-KY、晶心科。

跌幅前5名個股為福懋油、亞翔、光罩、東訊、文曄。1140627

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：