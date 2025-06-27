台股漲87.74點
2025/6/27 13:43
（中央社台北27日電）台北股市今天震盪收漲，收盤漲87.74點，為22580.08點，漲幅0.39%，成交金額新台幣3640.31億元。
加權指數開盤為22503.85點，盤中最高22580.08點，最低22388.59點；不含金融股指數19608.03點，漲74.77點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.98%、食品股漲0.75%、塑化股漲0.39%、紡織股漲1.79%、機電股漲0.33%、造紙股漲0.62%、營建股漲0.53%、金融股漲0.45%。
委買張數1972萬7790張，委賣張數981萬1897張，成交張數593萬4張。
收盤時上漲584家，下跌385家，持平101家。
成交量前5名個股為華邦電、凱基金、興能高、群創、元大台灣50。
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漲幅前5名個股為LINEPAY、精成科、晶彩科、鼎炫-KY、晶心科。
跌幅前5名個股為福懋油、亞翔、光罩、東訊、文曄。1140627
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