新光三越董事改選名單出爐 吳東興家族3席全拿

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（中央社記者何秀玲、曾智怡台北27日電）新光三越今天召開股東會並進行董事改選，當選名單包括13席董事，吳東興家族包括吳昕達、吳昕陽、吳昕昌三兄弟全數進入董事會；其他董事除了3位三越伊勢丹代表的日籍董事之外，還有吳東昇、吳東進、吳欣盈、吳昕嬡等人，其中吳東賢女兒吳昕嬡首度進入董事會。

今年5月三越伊勢丹因釋股21.5%，由新光三越董事長吳東昇主導的新昕資本以新台幣逾百億元接手，新昕資本取代日方成為新光三越最大股東，泛新光家族持股達61%。此外，據悉吳東興家族這次積極向新光三越員工徵求委託書尋求支持，也讓吳東興家族拿回3席董事。

13席董事名單中，包括吳昕達、吳昕陽、吳昕昌，以及三越伊勢丹代表的日籍3位董事田中豊彥、牧野欣功、細谷敏幸；泛新光家族有吳東昇、吳東進、吳欣盈、吳昕恩、吳昕嬡、蕭志隆、林伯翰；監察人有吳東勝、許嫺嫺、新譽資本等人。據了解，吳昕達為最高票當選，其次為吳東昇。

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另外，吳東進女兒吳欣盈、吳東賢女兒吳昕嬡皆進入董事會。

新光三越今天召開股東常會完成新任董事及監察人選舉，後續將由獲得最高票數的董事吳昕達召集董事會，進一步選出董事長、副董事長。（編輯：潘羿菁）1140627