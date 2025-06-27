黑熊現蹤台中淺山地區 獵人協會記錄珍貴影像
2025/6/27 12:39
（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中自達傳統獵人協會日前在海拔1200公尺以下淺山地區拍攝到黑熊蹤影，這隻黑熊過去曾在大雪山國家森林遊樂區出現，顯示活動範圍不只侷限於遊樂區內，也會在森林與山村聚落交界處。
林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿，自達傳統獵人協會是由大安溪沿線三叉坑、雙崎、竹林、達觀等4部落組成，113年在林業及自然保育署台中分署鼓勵下組成黑熊巡守隊，參與台灣黑熊生態服務給付棲地巡護工作。
今年6月在海拔1152公尺部落周邊淺山巡守路線上，以紅外線自動相機拍攝到黑熊現身影像，林業及自然保育署台中分署分署長張弘毅至部落頒發棲地監測獎勵金。
自達傳統獵人協會112年成立，是台中地區第一個由各部落聯合組成的狩獵自主管理協會，協會成立後積極加入黑熊生態服務給付棲地巡護工作，自去年開始每月按時完成巡守工作，至今不曾間斷，是全勤的黑熊巡守好夥伴。
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巡守工作中架設相機所蒐集到黑熊或台灣野山羊、山羌、台灣野豬等其他野生動物影像資料，也能成為有效的野生動物監測研究資料。
林業保育署台中分署表示，協會拍攝到黑熊活動地點位於海拔1200公尺以下淺山地區，與部落相鄰，距離最近的果園僅約2公里，該黑熊影像經辨識，是一隻體型壯碩的健康成熊，與過去在大雪山國家森林遊樂區內自主監測相機所記錄到的黑熊個體相同，顯示黑熊活動範圍不只侷限於遊樂區內，也會在森林與山村聚落交界處。（編輯：謝雅竹）1140627
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