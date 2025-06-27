加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／台電2025年度股東常會
首頁 / 國際

再生能源使用破紀錄 全球CO2排量仍連4年創新高

2025/6/27 13:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦26日綜合外電報導）能源研究所今天公布「世界能源統計年鑑」，儘管再生能源使用創下新高，在化石燃料使用持續增加情況下，去年全球能源領域二氧化碳排放量仍連續4年改寫歷史高點。

路透社報導，這份報告數據凸顯出，在烏克蘭衝突重新吸引俄羅斯油氣供應，以及中東戰爭引發供應安全疑慮之際，企圖讓世界經濟擺脫對化石燃料依賴所面臨的挑戰。

2024年為有紀錄以來最炎熱的一年，全球氣溫首度較工業化前時期高出攝氏1.5度。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報告指出，2024年全球能源總供應量年增2%，包括石油、天然氣、煤炭、核能、水力和再生能源等所有能源供應都有所增長，上次這種情形發生在2006年。

能源研究所（Energy Institute）為能源領域的專業組織，由各級能源專業人士組成，與顧問公司安侯建業（KPMG）及科爾尼（Kearney）合作，去年接替英國石油公司（BP）撰寫報告。（翻者：徐睿承/核稿：李佩珊）1140627

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：