再生能源使用破紀錄 全球CO2排量仍連4年創新高
2025/6/27 13:23
（中央社倫敦26日綜合外電報導）能源研究所今天公布「世界能源統計年鑑」，儘管再生能源使用創下新高，在化石燃料使用持續增加情況下，去年全球能源領域二氧化碳排放量仍連續4年改寫歷史高點。
路透社報導，這份報告數據凸顯出，在烏克蘭衝突重新吸引俄羅斯油氣供應，以及中東戰爭引發供應安全疑慮之際，企圖讓世界經濟擺脫對化石燃料依賴所面臨的挑戰。
2024年為有紀錄以來最炎熱的一年，全球氣溫首度較工業化前時期高出攝氏1.5度。
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報告指出，2024年全球能源總供應量年增2%，包括石油、天然氣、煤炭、核能、水力和再生能源等所有能源供應都有所增長，上次這種情形發生在2006年。
能源研究所（Energy Institute）為能源領域的專業組織，由各級能源專業人士組成，與顧問公司安侯建業（KPMG）及科爾尼（Kearney）合作，去年接替英國石油公司（BP）撰寫報告。（翻者：徐睿承/核稿：李佩珊）1140627
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