威力彩台中1人獨得17.5億 花800元中頭獎與7注貳獎
2025/6/27 11:56（6/27 12:30 更新）
（中央社記者蘇思云台北27日電）昨天威力彩頭獎揭曉，在台中開出，1注獨得頭獎獎金新台幣17.38億元。台彩今天表示，根據內部系統顯示，這名中獎民眾只花了800元，1注中頭獎，其餘7注都中貳獎，合計整體中獎金額高達17.53億元。
台彩今天表示，昨天由位在台中市西區的期期發彩券行開出威力彩頭獎，由1注獨得。根據系統資料，民眾買法為第1區6個號碼部分自選、部分電選，第2區包牌8個號碼，共花費800元，結果幸運獲得頭獎。另外，也囊括7注貳獎（每注獎金214萬元），總中獎金額為17.53億元。
台彩指出，大樂透自5月20日起實施端午加碼，加開100組100萬元，今天晚間頭獎上看2.3億元，百組百萬尚餘7組，一張大樂透可有2次的對獎機會。（編輯：楊蘭軒）1140627
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威力彩頭獎17.38億元1人獨得 獎落台中市