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財部：5至10月期統一發票 雲端500元獎組數有望加碼

2025/6/5 17:37（6/5 18:03 更新）
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財政部5日表示，規劃5、6月期，7、8月期，9、10月期統一發票加開組數。統一發票示意圖。（中央社檔案照片）
財政部5日表示，規劃5、6月期，7、8月期，9、10月期統一發票加開組數。統一發票示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北5日電）今年1至4月期統一發票每期開出245萬組雲端發票專屬獎新台幣500元獎，財政部今天表示，目前規劃5、6月期，7、8月期，9、10月期將加開組數，具體加開組數會端視經費剩餘情況進行規劃。

114年3、4月期統一發票中獎號碼，特別獎獎金1000萬元中獎號碼為64557267，特獎獎金200萬元中獎號碼為64808075；排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領特別獎、特獎中獎發票分別為15張、19張。

同時，原應開出30張的雲端發票百萬專屬獎，本期僅有29張，原因是有買受人為營業人，而不給獎。

攤開財政部賦稅署今天公布的中獎清冊，本期15張特別獎中，有7張中獎發票消費金額不到100元，消費金額最低的2張發票，包含台中市北屯區崇德八路上全聯福利中心開出的8元發票，購買品項為報紙，以及foodpanda開出的8元平台費。

15張特別獎中獎發票中，消費金額最高的1張為中華電信開出的1012元發票，消費品項為通話費等。

此外，19張特獎中獎發票方面，消費金額最低者，為foodpanda開出的3元平台費。

賦稅署提醒，114年3、4月期中獎統一發票領獎期間為6月6日至9月5日；中獎人使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

財政部財政資訊中心指出，經統計，本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主共有106名，獎金合計超過2億1400萬元；106名中獎人中有81名使用載具儲存雲端發票。

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針對未來統一發票組數規劃，賦稅署說明，接下來5、6月期，7、8月期，9、10月期的統一發票，原則上會加開組數，並以加開雲端發票專屬獎500元為主，具體加開組數會端視給獎經費剩餘額度、領獎情況進行規劃。

今年1至4月期統一發票每期開出統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組、500元獎245萬組。（編輯：林家嫻）1140605

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