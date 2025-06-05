統一發票3-4月千萬獎開出15張 中獎清冊下午揭曉

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（中央社記者張璦台北5日電）財政部初步統計，民國114年3、4月期統一發票開出15張特別獎（新台幣1000萬元）及19張特獎（200萬元）中獎發票，共34名幸運兒抱回高額獎金，中獎清冊將於今天下午4時30分出爐。

114年3、4月期統一發票中獎號碼，特別獎為64557267；特獎為64808075。

根據目前超商自行公布統計，統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商本期共開出6張千萬特別獎；其中，有幸運民眾在全家基隆萬金店，僅花費25元購買沖泡湯品就抱走千萬獎金。

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另外，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎，在台中崇德八門市開出，幸運中獎者僅消費8元購買自由時報，就獲得特別獎1000萬元。

每期統一發票開獎後，財政部會先清查，排除空白、作廢、金額不符或購買人為營業人等不符給獎規定發票，再彙整公布當期統一發票中獎清冊。（編輯：楊蘭軒）1140605