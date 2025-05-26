統一發票3-4月超商開出6張千萬獎 幸運門市消費商品一次看

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（中央社記者何秀玲台北26日電）114年3、4月期統一發票中獎號碼25日出爐，統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商本期共開出6張千萬特別獎；其中，最幸運的民眾在全家基隆萬金店，僅花費新台幣25元購買沖泡湯品就抱走千萬獎金。

統一超商開出3張千萬特別獎、4張200萬特獎、6張雲端發票專屬獎100萬元，共有13名幸運兒。

其中，有3名消費者獲得千萬元大獎，一人在新竹市東區竹博門市花110元購買純喫茶無糖綠茶、純喫茶香橙綠茶；一人在高雄市鳳山區的大洋門市花50元購買飲品；一人在台北市中正區的統聯門市花180元購買民生用品、CITY CAFE。

另外有4人獲得200萬元特獎，其中一人在台北市南港區凱松門市花139元購買鮮食、零食；一人在彰化縣溪湖鎮二溪門市花36元購買飲品；一人在新北市板橋區的維禮門市花39元購買飲品；一人在桃園市中壢區的大享門市花75元購買CITY TEA。

6名雲端發票專屬獎100萬得主，其中一人在新北市淡水區鑫鑫門市花45元購買飲品；一人在彰化縣彰化市彰陽門市花108元購買鮮食、購物袋；一人在台北市中山區國學門市花110元買飲品、鮮食；一人在新竹縣新埔鎮埔嵩門市花39元買統一晨光GOLD高纖生土司；一人在桃園市龍潭區禾臣門市花107元買飲品、零食、購物袋；一人在台南市仁德區德發門市花147元買統一陽光無加糖高纖豆漿、鮮食。

全家表示，共有6名幸運兒抱回大獎；本期特別獎新台幣1000萬元開出1組，獎落全家基隆萬金店，幸運兒僅花費25元購買沖泡湯品就抱走千萬獎金。

特獎200萬元開出2組，獎落全家五結濱海店、高雄華山店，幸運得主最低僅花費40元、購買Let’s Café大杯經典美式，便將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元有3名消費者獲得，開出店舖分別位於全家枋寮愛琴海店、土城冠廷店、嘉義祥鳳店，最低僅花費20元購買2份報紙就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項則包含罐裝咖啡等商品。

萊爾富在高雄市大社區的「大社鑫龍店」開出1張特別獎1000萬元發票，以及萊爾富在桃園區「觀音大觀店」開出特獎200萬元中獎發票。消費者僅花39元購買1瓶容量900ml的運動飲料，就成為1000萬元大獎的幸運得主；另一名幸運兒僅消費45元購買柳橙汁，即中發票特獎200萬元。

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OK超商表示，OK新北市三芝三民門市開出1000萬元特別獎發票，此幸運兒消費300元購買商品。

114年3、4月期統一發票中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）64557267；特獎（200萬元）64808075；頭獎（20萬元）3組分別為04322277、07903676、98883497。（編輯：潘羿菁）1140526