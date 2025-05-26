全家開出發票千萬大獎 幸運兒消費25元喜從天降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北26日電）114年3、4月期統一發票25日開獎，全家表示，共有6名幸運兒抱回大獎；本期特別獎新台幣1000萬元開出1組，獎落全家基隆萬金店，幸運兒僅花費25元購買沖泡湯品就抱走千萬獎金。

特獎200萬元開出2組，獎落全家五結濱海店、高雄華山店，幸運得主最低僅花費40元、購買Let’s Café大杯經典美式，便將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有3名消費者幸運獲得，開出店舖分別位於全家枋寮愛琴海店、土城冠廷店、嘉義祥鳳店，最低僅花費20元購買兩份報紙就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項則包含罐裝咖啡等商品。

透過 Google News 追蹤中央社

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期全家共開出4組，分別位於台南大興店、斗南利台店、苗栗高鐵店及大雅矽品店；中獎發票購買品項包含全家健康志向健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒、FamiCollection金萱二十七、桂花蜂蜜水及貝比馬鈴薯等，幸運得主最低僅消費30元，就幸運抱走100萬大獎。

114年3、4月期統一發票千萬元特別獎獎號25日公布，特別獎號碼為64557267；200萬元特獎號碼為64808075。（編輯：楊蘭軒）1140526