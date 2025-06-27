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郭智輝接見小林鷹之 盼台日合作加速AI和無人機發展

2025/6/27 10:02
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（中央社記者劉千綾台北27日電）經濟部長郭智輝昨天接見日本前經濟安保大臣小林鷹之，就台日在半導體、人工智慧（AI）、無人機及能源等重點領域合作交換意見。郭智輝表示，台日若能整合優勢，將可加速AI與無人機在產業場域的應用，搶占科技發展先機。

小林鷹之近日訪台，期間晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，並拜會總統府資政邱義仁、國安會祕書長吳釗燮，以及立法院長韓國瑜、外交部長林佳龍等。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，郭智輝26日接見小林鷹之。郭智輝表示，台灣在全球半導體供應鏈中扮演關鍵角色，特別在AI伺服器與晶片製造具世界領先地位，日本則在半導體設備、材料及AI、無人機、航太等領域擁有先進技術與市場經驗。

郭智輝指出，台灣半導體產業以厚實的工程與研發人才為基礎，支撐台灣在全球供應鏈中的競爭優勢。面對供應鏈重組趨勢，政府積極協助半導體、AI及無人機等產業海外布局，並透過合作建立科學園區等作法，以強化台日在產業供應鏈及先進技術領域的合作。

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在能源方面，郭智輝表示，台灣能源轉型政策與進展，並歡迎日本企業參與風力發電等建設。雙方亦就如何強化能源供應韌性、綠能轉型與安全標準進行交流，以共同邁向淨零目標。

經濟部表示，小林鷹之長期關注經濟安全與科技政策，具豐富經驗與國際視野，此行有助強化台日高科技產業鏈連結與區域戰略合作，雙方將持續透過多元平台深化互信與合作。（編輯：楊凱翔）1140627

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