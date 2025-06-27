中共35機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控
2025/6/27 09:33
（中央社記者吳書緯台北27日電）國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機29架次，其中17架次逾越海峽中線進入北、中、西南及東部空域，並偵獲共艦6艘，總計中共35機艦持續在台海周邊活動，且部分中共軍機飛行航跡環繞台灣，國軍嚴密監控與應處。
國防部昨天表示，當天上午9時40分起，陸續偵獲中共軍機21架次出海活動，其中16架次逾越中線及其延伸線，配合共艦假所謂「聯合戰備警巡」之名，對台灣周邊空、海域進行騷擾。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午5時5分今天上午5時，在台灣海峽空域偵獲中共26架次主、輔戰機及無人機，其中15架次逾越台灣海峽中線，部分共機飛行航跡環繞台灣一周。
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國軍於昨天上午9時35分至昨天上午11時，在台灣西南空域偵獲中共1架輔戰機；並於昨天上午8時55分至昨天晚間5時20分，在台灣防空識別區（ADIZ）以北的台灣北部空域偵獲中共2架次輔戰機及無人機，其中1架共機進入台灣防空識別區內的台灣北部、東部空域。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：楊蘭軒）1140627
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