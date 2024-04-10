教改30年 教部次長：有明星學校就難解升學壓力

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（中央社記者陳至中台北10日電）民國83年的「410教育改革大遊行」，今天滿30週年。教育部次長林明裕表示，確實可看到孩子的成長進步，但也會檢討累積弊病，他並說，只要有明星學校，學習壓力就很難解除。

410教改提出落實小班小校、廣設高中大學、推動教育現代化、制訂教育基本法等訴求，對台灣的教育政策發展產生深遠影響。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部專案報告「擴大幼兒教保公共化成效及未來策略」，民進黨立委林宜瑾（教文會召委）質詢時，問及教育部如何看待教改30年來的發展。

林宜瑾表示，410教改有時代背景，當時是台灣經濟發展、民主化的初期，教改促使知識的普及，對國家發展確實有好處，「把教改打的一無是處，大可不必。」

林宜瑾並指出，教改有許多肉眼無法看見的價值，包括新一代青年邏輯思辨能力、權利意識、人文素養的提升，以及大學積極參與公共事務等。外界的批評包括學歷貶值、私校退場等，也涉及部分人士對大學「菁英教育」的想像。面對批評，政府應將少子女化衝擊當成轉機，持續追求教育的精緻化、公共化。

對此，林明裕表示，410教改30年來，經過多次政黨輪替，但目前執政的政府，有責任檢討累積下來的弊病。

民進黨立委陳秀寶質詢也提到，教育團體指教改有不符期待的地方，包括沒達成「小班小校」、技職教育弱化，升學壓力也沒有減輕，仍然有大量學生須課後補習、每天睡不到8小時，呈現出「學習疲勞」。

林明裕回應，教改是不斷的歷程，各方評價不一。他從基層教育工作者出身，認為教改30年來，確實有正面的進展，可看到孩子一年、一年的成長進步。

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但林明裕也坦承，教改確實有一些負面的影響，包括私校退場、高教品質等，教育部也會持續檢討。他並認為確有必要再召開全國教育會議，一同討論未來的發展方向。

對於教改沒有減輕學習壓力，林明裕表示，他個人認為，只要有明星高中、明星大學存在，學習壓力就無法解除，這是社會的通念和家長一般的看法。不過教育部近年還是有做一些努力，包括推動高中職早自習新制、減少週會天數等，讓學生有更多自主規劃學習的空間。（編輯：陳政偉）1130410