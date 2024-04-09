教團籲賴清德實現競選承諾 召開全國教育會議

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（中央社記者許秩維台北9日電）因應社會變遷急劇、教育問題叢生，10多個教育團體今天呼籲，請總統當選人賴清德實現競選承諾，將召開第9次全國教育會議納入520就職後的施政目標。

中華民國私立學校文教協會、中華民國高級中等學校校長協會、台灣教育智庫等10多個教育團體今天發布新聞稿指出，教團在2024總統大選競選期間，發起「問問2024總統候選人：教育百年大計怎麼辦？」倡議活動，3黨候選人的共識為當選後支持召開「第9次全國教育會議」。

在410教改遊行即將滿30週年前夕，包括學校、教師、校長、教育學術等10多個教團，公開呼籲總統當選人賴清德能將召開第9次全國教育會議的競選承諾，納入520就職後的重要施政目標。

前教育部部長郭為藩認為，全國教育會議能激起社會大眾對教育的關注，並燃起有心人士對教育改革的期望和熱誠；透過與會學者專家的討論，達成對教育發展的遠景和方向的共識，有效地讓教育政策逐步實現；教育會議是教育體系的健康檢查，邀請各科專業會診把脈，診斷健康狀況後，對症下藥來設法治療或改善體質。

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台灣教育研究院社社長黃政傑指出，過去曾召開過8次全國教育會議，皆是政府因應國家、社會及國際情勢變遷、轉型提出；現在距離2010年召開的第8次會議已有14年之久，這段時間社會變遷急劇，教育問題叢生，各界對教育的期許和主張紛陳，有待建立共識，以帶動各級教育體系快速改革應變。

各教育團體懇切期盼，總統當選人賴清德上任後，能集結國內重要的教育團體及專業團體的代表，包括學校、教師、家長、學生、學者專家和教育行政人員等，儘快落實召開第9次全國教育會議的競選政見。（編輯：李錫璋）1130409