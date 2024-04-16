李遠哲：2030年前不努力 就做不到2050淨零

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北16日電）中研院士李遠哲今天說，現在談「永續發展」的觀念不對，應該將「發展」2字拿掉；更直言現在政府政策在2030年前沒有很大的努力，2050年就淨零是做不到的，「很多都在騙人」。

台大風險中心今天舉辦淨零青年沙龍，邀請中央研究院士李遠哲主講「轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」議題，並與青年對談。

李遠哲表示，人類正在改變地球的大氣層，快速的氣候變遷，帶來不可逆轉的是很大部分物種從地球上消失，並將影響人類在地球上生存。

李遠哲指出，全球暖化已降臨，極端氣候、乾旱帶來的森林大火，急降雨帶來的土石流、水災，都已屢見不鮮；其他包含海水升溫、冰層融化、海平面上升，將使沿海城市淹水，經濟大受損失，「這些事將無法在幾個世紀內逆轉」。

李遠哲直言，現在政府政策在2030年前沒有很大的努力，2050年就要淨零是做不到的，「很多都在騙人」；談永續發展好像是應該的，但其實觀念是不好的，應該用得少、或過清淡的生活，這樣才是觀念改變，「先將永續2個字抬高、發展2個字拿掉」。

李遠哲舉例，電動車是乾淨的，但電從哪裡來，若是燒煤、化石燃料，只是將污染放在源頭；若是取自太陽光就是比較乾淨的，但台灣人口密度太高，每平方公里600多人，相當於每人能分得的陽光很少，而澳洲人口密度低，若向澳洲購買光電，買回來後儲存使用，這也是科技與環境的轉變。

與會的台灣大學環境與職業健康科學研究所特聘教授詹長權表示，發展的隱藏意涵就是成長，用電多、原料用得多；他認為，現在政治人物都很短視，一任一任都沒有動，因此氣候訴訟會是一個新的路徑，希望透過法律讓政府多做事。（編輯：張雅淨）1130416