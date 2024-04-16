智慧顯示展元太秀低碳電子紙 友達主打智慧座艙

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（中央社記者潘智義台北16日電）電子紙廠元太科技今天宣布，將聯合62家上下游電子紙產業生態圈夥伴，在Touch Taiwan 2024智慧顯示展，秀出以低碳電子紙為核心，低耗能、無光害的環境友善電子紙技術。

面板廠友達光電併購從事車用人機介面的德國BHTC之後，也宣布將在Touch Taiwan 2024智慧顯示展覽會，再秀智慧座艙。

為朝淨零碳排方向發展，元太表示，在超低耗電的電子紙技術中，開發以太陽能電池供電的系統應用，引進Ambient室內太陽能電池、台塑太陽能染敏電池，及台灣鈣鈦礦第3代太陽能電池，分別運用於零售及物聯網（IoT）領域。

元太科技董事長李政昊表示，開放關鍵電子紙材料與顯示器模組製造廠商策略合作，不僅可以拓展市場觸角，更可經由合作夥伴生產更多不同尺寸且具競爭力的電子紙顯示器模組，降低終端產品與市場的開發瓶頸、加速新應用發展導入。

友達於2023年10月2日董事會決議以企業價值6億歐元（約新台幣204億元）取得從事車用人機介面業務的德國Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）100%股權，雙方經通過各項交割先決條件，以及相關國家主管機關核准後，2024年4月2日宣布正式完成收購。

友達看好全球智慧車規模持續擴張，成為各產業發展的主戰場，座艙智慧化成為未來車廠的致勝關鍵。

友達聯手BHTC，將在Touch Taiwan 2024展示以「舒適」為核心的系列產品，包括眾多歐系豪車品牌採用的多功能空調控制面板，具備內嵌顯示器的溫度設定旋扭，以及整合顯示螢幕與觸控按鍵操作設計，為國際OEM車廠提供卓越、智慧的客製化操控體驗。

Touch Taiwan 2024智慧顯示展自4月24日起，將一連3天在台北南港展覽館展出。（編輯：楊凱翔）1130416