首批近百公頃國有地「種碳權」 4/30招商

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（中央社記者張璦台北29日電）森林碳匯來源添新兵，財政部與中興大學合作，將於4月30日至6月6日公告標租宜蘭、台東2筆合計面積近百公頃的國有地，供企業造林，企業可在申請查驗後取得減量額度（俗稱碳權）。

財政部國有財產署身為「全台最大地主」，與長期深耕自然碳匯領域的國立中興大學，合作活化國有地，優先盤點出位於宜蘭縣三星鄉、面積約21公頃，以及台東縣池上鄉約72公頃大的國有土地，首度「試水溫」辦理公開招商，供企業造林。

國產署副署長李政宗今天在例行記者會中表示，中興大學預計會在4月30日至6月6日公告標租，評選最有利標，希望得標廠商新植造林，向環境部申請取得減量額度，其中10%減量額度 保留給國產署，媒合供中央機關或國營事業機構使用，其餘額度則歸屬企業。

李政宗指出，宜蘭三星土地每年權利金不得低於新台幣15萬元，台東池上則不得低於90萬元，另依土地申報地價年息1%計算租金，租約1期為10年，可續約5次，即最長可使用60年。

國產署也說明，這次盤點出的宜蘭土地早期是砂石場，台東縣土地則曾是台鐵的舊機廠，現在皆是低度利用，且土質較差、難以種植農作。以台東縣土地來說，雖曾有業者洽詢能否設置太陽光電板，但考量當地整體發展是以農業為主，因此最終選列為標租新制的示範場域，將在土壤改良後，引入森林碳匯。（編輯：張若瑤）1130429