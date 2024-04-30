永豐餘工紙綠色包裝 儲存3.76公斤CO2e生物碳

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（中央社記者何秀玲台北30日電）環境部昨天預告碳費徵收3子法草案，未來碳費將是企業不可迴避的重要議題。永豐餘旗下子公司永豐餘工業用紙今天表示，有兩項包裝設計作品獲德國「iF設計獎」包裝類設計獎。

然而在碳儲存方面，永豐餘工紙自行估算，兩件作品合計有3.76公斤二氧化碳當量的生物碳含量。

永豐餘學院院長何壽川去年底曾倡議「綠色碳」（Green Carbon），他認為，因紙業將是淨零碳排主力產業，因此應採更全面碳計量方法，以綠色碳概念來看，應要計算紙製品生物碳含量，再減去生產時因使用化石燃料而造成的碳排，才是對產品碳履歷完整揭露。

永豐餘認為，設計除了保護包裝裡的產品外，更應該利用植物纖維為生物碳（Biogenic Carbon）的碳儲存載體的特性，把設計溶入綠色包裝裡，成為產品碳足跡的減項，隨著回收再利用，紙儲存的生物碳會延續到最終自然分解。

本次包材以SDGs目標第12項「促進綠色經濟，確保永續消費生產模式」的設計理念，在固碳層面，永豐餘工紙自行估算，本次獲iF設計獎的「艾卡特貓抓板禮盒」每件生物碳儲存量2.88公斤二氧化碳當量，排碳0.26公斤二氧化碳當量，含綠色碳（Green Carbon）2.62公斤二氧化碳當量。

「柚遇見你」每件生物碳儲存量0.88公斤二氧化碳當量，排碳0.02公斤二氧化碳當量，含綠色碳0.86公斤二氧化碳當量，反映出纖維的生物碳固碳效益。

永豐餘旗下永豐餘工紙為大中華最大工業用紙服務供應商之一，產銷營運中心遍及台灣、大陸及越南，2020年取得BS8001全循環經濟商業模式成熟度最高等級（Level 4 Optimizing）認證，成為全球第一家獲此循環經濟認證的造紙業者，永豐餘工紙的原紙及紙箱產品亦已取得ISO 14067碳足跡證書。（編輯：翟思嘉）1130430