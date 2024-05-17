見哲人多重面向 「班雅明傳」現非凡背後真實身影

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北17日電）被譽為「20世紀最偉大的文學心靈」思想家班雅明，以散文筆法寫文藝評論、用深刻哲理鑄造優美詩歌，留下著作改變文化界樣貌，將上市的「班雅明傳」透過大量史料，看見非凡哲思背後的真實身影。

德國猶太裔批評家兼哲學家華特．班雅明（Walter Benjamin）是近代最著名的思想家之一，被後世視為「歐洲最後一位知識分子」，更被政治哲學家漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt）稱讚：「班雅明所寫的一切皆自成一格。」

儘管班雅明1940年在西班牙邊界因躲避納粹而殞命，使得寫作生涯過早中斷，但他留下的作品不論深度廣度都令人驚嘆。著述橫跨哲學、文學、史學與藝術領域，穿梭於論文、散文、隨筆、評論與詩歌等文類。

根據衛城出版書訊，班雅明以極其優美的文字駕馭不受學科與體裁拘束的獨特風格，寫出無數直指事物核心的深邃洞察，在歐洲社會邁向現代的轉折時刻，便預先感知其中的危機與革新潛能；從日益提升的物質生活中，窺見遍布文化寶藏的豐饒宇宙。

然而，在啟發眾多學者文人的卓絕思想與創作的背後，班雅明的私人生活始終面臨重重考驗：他與父母親的關係緊張、婚姻充滿矛盾；仰賴朋友在學術與財務上的支援，卻又時常因為理念或生活的衝突疏遠對方；好不容易在德國建立起文學批評家的聲望，接著就因納粹崛起而被迫流亡。

衛城出版指出，閃耀著智慧與巧思的文本，字字句句都是班雅明在內心世界與外在環境的動盪下，奮力淬煉而出的血淚結晶。

「班雅明傳」一書蒐集他的日記、書信、回憶錄與文集等各式史料，透過生動明晰的文筆，完整重現這名非凡哲人的生命與思想軌跡，以及他所身處的璀璨年代。

讀者不只能在書中認識班雅明的多重面向，更能從他得意與失落、困頓與成就交織的人生歷程中，找到屬於自己的共鳴與啟迪。（編輯：陳政偉）1130517