警政署公布31人候用分局長名單 2女性、1原住民

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（中央社記者劉建邦台北10日電）警政署今天表示，公布最新候用分局長錄取名單，共31人，平均年齡約44.4歲，包含2名女性候用分局長、1名原住民族候用分局長，結訓後將依序派任縣市警局分局長職務。

警政署發布新聞資料指出，依據「警察人員陞遷辦法」及「縣市政府警察局候用分局長遴訓作業規定」辦理此次縣市警察局候用分局長班第18期甄試，共77人報名。

警政署表示，經過面試、測驗、陞職積分3階段擇優錄取30人及免試保送績優駐外警察聯絡官1人，以培養具國際事務能力人才。

警政署指出，經分析此次錄取名單，許多年輕警察幹才均獲得拔擢，平均年齡約44.4歲，取才專業性與多元化兼具，包含2名女性候用分局長（賴楷淳、許純菁），1名原住民族候用分局長（劉智豪）， 1名具有化學工程博士學歷候用分局長（何彥承）。

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警政署表示，還有縣市政府警察局現任中階重要幹部，未來將成為警察重要優秀幹部，除提供專業的警察知能外，女性候用分局長更能為警察工作及社會氛圍注入溫暖而堅定的力量。

警政署指出，此次甄試希望達到拔擢學經驗歷練完整的年輕優秀人才，為警察重要職務幹部陣容注入新血，共同戮力把警察團隊帶向更精進、更有效率的未來，以不負社會各界對治安穩定的期許。（編輯：戴光育）1140510