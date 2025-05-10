國台辦副主任仇開明喊話反台獨 提南亞戰機事件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海10日電）「2025年兩岸關係研討會」今天在上海登場。中國大陸國台辦副主任仇開明致詞時重申陸方「有能力挫敗台獨分裂圖謀」，並指當前受熱議「在南亞發生的事件」，顯示中國科技的快速發展。

由中國大陸國務院台灣事務辦公室成立的研究機構「海峽兩岸關係研究中心」所舉辦的2025年兩岸關係研討會10日、11日在上海舉行，主題為「中國式現代化與兩岸同胞福祉」。

仇開明在開幕式致詞時說，中國式現代化是「包括台灣同胞在內的全體中華兒女的現代化」，承載了兩岸民眾對美好生活的嚮往和對和平發展的期待。

他說，台灣人和台企在大陸發展30年，共同見證了改革開放過程，「兩岸同胞是家人、不是外人，更不是敵人」，應該彼此相親、相互扶持。大陸將完善促進兩岸經濟文化交流的制度，為台灣民眾和台企融入新發展格局提供更多保障。

他宣稱，大陸方面「有能力挫敗台獨分裂圖謀」，兩岸同屬一個中國，「民進黨當局堅持台獨分裂立場，對內打壓異己，阻撓限制兩岸交流，對外卑躬屈膝」，相關言行破壞兩岸和平，希望廣大台灣民眾能堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同維護和平統一的前景。

仇開明還舉例，表示最近看到台灣朋友發的短影音，說自己10年前不敢相信中國可以這麼強，但是看見中國持續在經濟、科技方面取得的突破，他沒有想到居然可以做到在科技、商業、產業各方面趕超這麼快。仇開明說，「我想這也包括，這幾天我們在群組裡面廣泛討論的在南亞發生的事件」。

隨後，來自台灣的「統一聯盟黨」榮譽主席戚嘉林上台致詞時，也呼應仇開明所說，指南亞傳出「震驚世界的消息」，巴基斯坦以中國製戰機擊落印度的法國製戰機。

銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌致詞時說，中國式現代化會給台灣現代化很好的啟示，因為中國式現代化是「兼容並包的現代化」，既學蘇聯的社會主義加以改造，又學西方的資本主義再加以改造，是「兼有社會主義和資本主義之長」的現代化，是「相對獨立自主」的現代化，他相信這會對台灣有所啟示。

這場會議共有100餘名兩岸學者、媒體人參加。

透過 Google News 追蹤中央社

對於當前兩岸關係之下，研討會等學術交流活動是否受到影響，上海東亞研究所研究員包承柯告訴中央社記者，現在談一些敏感話題確實會給兩岸之間帶來一些緊張，但有些問題還是需要去面對，雙方都迴避不了。

他說，現在台灣方面有反對民進黨主張的人被司法手段對付，這會帶來寒蟬效應，影響人們不太願意和大陸接觸、到大陸來，「這個問題會引起台灣內部社會和兩岸的衝突，衝突過程中會逐漸看到解決問題的方向在哪裡」。（編輯：周慧盈）1140510

銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌10日在上海的「2025年兩岸關係研討會」上致詞，對「中國式現代化」發表看法。中央社記者張淑伶上海攝 114年5月10日