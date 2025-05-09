華新：台灣不銹鋼第2季出貨持穩 電纜接單可望成長

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（中央社記者潘智義台北9日電）電纜及不銹鋼廠華新麗華總經理潘文虎今天表示，強韌電網線纜需求仍佳，民間建廠工程拉貨明顯，第2季接單維持穩定成長；為應對美國關稅不確定性，下游客戶提前於第1季底下單，預期台灣不銹鋼第2季出貨量維持穩定。

華新麗華今天舉行線上法說會，展望第2季，潘文虎指出，電線電纜事業部分，整體銷量預期較去年同期或第1季提升；不銹鋼事業部分，為應對美國關稅不確定性，下游客戶提前於第1季底下單，預期台灣不銹鋼第2季出貨量維持穩定，中國不銹鋼持續調整產品結構，整體業績可望與第1季持平，歐洲景氣則仍持續低迷。

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至於資源事業，潘文虎說明，鎳生鐵價格維持低檔震盪，進一步下探空間有限；但全球經濟走勢、印尼相關政策變動，以及地緣政治風險仍具不確定性，第2季整體前景仍須審慎評估。

華新麗華今天公布第1季財務報告，1至3月合併營收約新台幣448.43億元，營業毛利36.99億元，歸屬母公司業主淨利6.79億元，每股純益0.17元；其中認列華邦電減損2.4億元。（編輯：林家嫻）1140509