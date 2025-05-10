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破獲電纜線竊盜集團 警方嘆竊賊常被電死

2025/5/10 13:56（5/10 14:21 更新）
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台東縣刑警大隊破獲竊取電纜線集團，逮捕4名集團成員，楊姓主嫌遭法院羈押禁見。警方表示，電纜線大多是高壓電纜線，常有竊賊因此被電死。（台東警方提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月10日
台東縣刑警大隊破獲竊取電纜線集團，逮捕4名集團成員，楊姓主嫌遭法院羈押禁見。警方表示，電纜線大多是高壓電纜線，常有竊賊因此被電死。（台東警方提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月10日
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（中央社記者盧太城台東縣10日電）台東縣刑警大隊破獲竊取電纜線集團，逮捕4名集團成員，楊姓主嫌遭法院羈押禁見。警方表示，電纜線大多是高壓電纜線，常有竊賊因此被電死。

台東縣警察局刑事警察局偵2隊長吳正雄今天告訴中央社記者，今年1月間接獲台電公司報案，位於東河鄉萬年段萬善堂附近的3條電纜線遭竊，每條長42.5公尺，總長127.5公尺，重量達167公斤，遭竊損失金額新台幣6萬1461元。

他說，偵2隊組專案小組調閱案發地點周邊監視器畫面，鎖定涉案車輛，查知是專門竊盜電纜線的集團所為，楊姓主嫌等人自屏東駕車到台東人煙稀少的地方犯案，並刻意設下多重斷點，增加不少辦案難度。

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吳正雄表示，經過數月蒐證，昨日報請台東地檢署指揮偵辦，核發搜索票及拘票，查獲楊姓主嫌等4名集團成員，楊姓主嫌遭法院羈押禁見。

台東縣警察局長蔡燕明表示，台電電纜線大多是高壓電纜線，故常有偷電纜線被電死意外發生。台電電纜線為國家重要基礎設施，失竊不僅影響民生及農業用電，更對公共安全造成嚴重危害。（編輯：龍柏安）1140510

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