加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
彭博：美國擬定首批貿易談判優先名單 台灣上榜
首頁 / 國際

加強戰時金融韌性 立陶宛開發離線卡片支付系統

2025/5/10 18:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游堯茹維爾紐斯10日專電）在俄羅斯持續對歐洲安全構成威脅之際，立陶宛除增加軍事防衛，也加快腳步強化戰時金融體系的韌性。立陶宛央行正開發一套離線卡片支付系統，以確保在緊急或網路中斷情況下，民眾仍能使用金融卡完成基本交易。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，立陶宛中央銀行董事克雷普什塔（Simonas Krėpšta）9日接受媒體訪問時表示，立陶宛目前正在開發一套系統，目的在讓民眾於戰時緊急動員、無法連接網路時仍可以使用金融卡片進行交易。

克雷普什塔指出，許多民眾日常已習慣使用金融卡消費，未必保留或隨身攜帶現金，因此這個系統有助於在特殊情況下維持基本交易機能，提升國家面對突發事件時的應變能力。

根據立陶宛央行2022年的一項調查顯示，近8成的民眾偏好使用卡片支付，顯示非現金支付已成為主流。

立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）與其他國會議員已提出「支付法」修正草案，允許在緊急動員期間，即使帳戶遭凍結或無網路連線，也能進行卡片支付。

這項修法案於4月下旬在立陶宛國會完成一讀，若能在本會期獲得通過，這個離線支付系統有望在數個月內上路。

google news透過 Google News追蹤中央社

克雷普什塔補充表示，這套系統雖以緊急動員情況為主要應用場景，但未來也可擴大應用於其他國內網路中斷情境。

根據路透社報導，芬蘭、瑞典、挪威、丹麥及愛沙尼亞等北歐與波羅的海國家，近期也陸續推動類似的備援支付系統，以防範網路遭蓄意破壞時的經濟運作中斷風險。（編輯：韋樞）1140510

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：