彭博：美國擬定首批貿易談判優先名單 台灣上榜

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）引述消息人士報導，美國總統川普執政團隊已把大約20個合作夥伴列為初期貿易談判重點，台灣也在名單中。

消息人士指出，川普（Donald Trump）政府的首批貿易談判對象彼此風格迥異，既涉及美國主要出口國，也包含較小的經濟體。白宮的目標是儘快達成一些協議，這些協議可以成為其他談判的範例。

根據知情人士，美國貿易代表署（USTR）已透過簡報向國會議員說明這些談判目標。

這份名單包含日本、韓國和越南等美國進口的主要來源國，他們都是川普希望縮小貿易逆差的對象。知情人士也說，名單還包括斐濟、賴索托以及模里西斯等相對較小的合作夥伴。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）聲稱美國正聚焦於和18國進行磋商，但尚未公布完整名單；名單包含預計本週末與美方開始磋商關稅議題的中國。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指出，這一系列談判是為了建立「範本」，未來可用這些範本更快速地與其他國家達成協議。

這份目標名單並未涵蓋所有國家。美國政府官員已和巴西及菲律賓等其他國家進行磋商；歐盟（EU）與美方談判人員也正持續磋商中。

白宮、美國商務部及美國貿易代表署尚未回應彭博提出的置評請求。

儘管一些國家曾私下抱怨美國未對尋求減免關稅的國家提出明確要求，但根據初期的談判，美國可能會優先與較低知名度的國家達成協議，藉此為其他國家樹立榜樣。

這份名單還包含英國。川普於8日宣布與英國達成內容相對有限的協議框架。印度與日韓一樣也在談判名單中，印度正與川普官員進行深入談判。盧特尼克示警說，美方與日韓「不會很快談成協議」。

知情人士強調，除了前述合作夥伴，美國政府據悉還優先考慮與澳洲、阿根廷、柬埔寨、厄瓜多、印尼、以色列、馬達加斯加、馬來西亞、瑞士以及台灣進行談判。

這些經濟體的規模相差很大。例如，美國平均每天從日本進口的商品總值，超過從賴索托一整年進口的總額。

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然而，納入較小國家顯示白宮正考慮快速達成一些不太複雜的協議，即使這些協議本身對美國貿易幾乎沒有影響，但鄰近國家則可能會參考這些協議內容來進行後續談判。

一名知情人士透露，列支敦斯登在內其他較小的國家正在進行磋商，以免被課徵高額「對等」關稅。（編輯：洪啓原/核稿：嚴思祺）1140510