瑞士媒體：美中貿易磋商進入第2天 繼續進行閉門會議

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（中央社日內瓦11日綜合外電報導）瑞士媒體報導，美國和中國高階官員的貿易磋商今天進入第2天，談判目的是要緩和美國總統川普關稅舉措所引發的貿易緊張局勢。

法新社報導，瑞士通訊社（Keystone-ATS）引述消息人士說法報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）以及中國國務院副總理何立峰的閉門會議於當地時間今天上午10時（格林威治標準時間8時）後不久重啟，這是雙方的第2天閉門會議。

美國總統川普在10日首日會談結束後發文表示，和中國進行了「很好的會晤」，討論了許多議題，達成許多共識，「取得重大進展」。

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美中兩國展開貿易談判前，川普於9日拋出對中關稅降至80%的構想。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）也在10日的首日談判前強調，川普的立場沒有改變，美國不會單方面調降對中關稅，中方也需要讓步。（譯者：施施/核稿：陳正健）1140511