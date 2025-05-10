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彭博：美國擬定首批貿易談判優先名單 台灣上榜
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劉克襄星國導讀著作 文圖交錯分享母子另類旅行

2025/5/10 17:25（5/10 18:21 更新）
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台灣作家劉克襄（中）10日在新加坡出席作品「小站也有遠方」導讀活動。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月10日
台灣作家劉克襄（中）10日在新加坡出席作品「小站也有遠方」導讀活動。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月10日
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（中央社記者吳昇鴻新加坡10日專電）台灣作家劉克襄今天在新加坡出席作品「小站也有遠方」導讀活動，這本書收錄母親多幅畫作，母子倆一文一圖表達對土地的眷戀。他在活動上分享所見所聞，藉此探討旅行的價值與意義。

劉克襄下午在新加坡國家圖書館出席作品「小站也有遠方」導讀活動，主辦單位為新加坡台北工商協會品讀人生書友會，駐新加坡代表童振源等人與會。

「小站也有遠方」集結劉克襄拜訪52處台灣鐵道車站的書寫，就像為讀者開了52扇窗，跟著他的腳步，看到全然不同的台灣。劉克襄的母親也透過繪圖踏上旅程，母子倆一文一圖，各自的旅行，跟著火車奔馳在長年眷念的家園。

劉克襄說，此書本是鼓勵讀者在台灣從事火車旅行的新類型旅遊形式散文寫作，但因媽媽學畫後，搭配文章所畫出的每一張插畫，讓書中的火車旅行，變成另一種樣態。

他透露，或許是找到了自信，劉媽媽每天都得畫上幾小時，劉克襄更傳自己拍的照片給媽媽當素材，讓媽媽盡情畫個夠。

劉克襄說，年邁的媽媽行動不便，眼睛看不清楚，但自從開始畫畫，從電腦上盯著他傳給她的圖片，一筆一畫細細描摹，生活有了寄託，彷彿跟著他的腳步到處旅行，「她曾經抱怨畫畫太認真讓身體不舒服，但又說不畫，人生哪有什麼意義」，這些畫裡面藏著旅行的想像和平安，「或許這也是火車旅行最美麗的情境」。

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在導讀活動上談及鐵道文化，他表示，台灣全島有上百座車站，值得各界探索各種風貌的角落故事。他也向到場觀眾分享幾個小故事，包含曾經在一段旅程中與一名夢想當火車司機的小男孩碰面，兩人因喜愛鐵道而聯繫，幾年後小男孩長大，雖然未擔任司機而任職於科技業，但仍與劉克襄保持聯絡。

劉克襄也分享，火車車廂內提供的無障礙空間，讓身障人士可自行搭火車、出站看海，甚至買海鮮，將無障礙環境做到位，台灣的友善空間會因此出現更好的可能性。（編輯：韋樞）1140510

#新加坡
#劉克襄
台灣作家劉克襄10日在新加坡出席作品「小站也有遠方」導讀活動，吸引許多民眾與會。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月10日
台灣作家劉克襄10日在新加坡出席作品「小站也有遠方」導讀活動，吸引許多民眾與會。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月10日
台灣作家劉克襄10日在新加坡出席作品「小站也有遠方」導讀活動，駐新加坡代表童振源與會。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月10日
台灣作家劉克襄10日在新加坡出席作品「小站也有遠方」導讀活動，駐新加坡代表童振源與會。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月10日
劉克襄
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