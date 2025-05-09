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動畫「風的前奏」摘金穗47雙獎 許鞍華勉勵影人

2025/5/9 20:12（5/9 20:21 更新）
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由文化部影視及流行音樂產業局主辦、金馬執委會承辦的第47屆金穗獎9日晚間盛大舉行頒獎典禮，入圍作品劇組和參與盛典的來賓齊聚一堂合影留念。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月9日
由文化部影視及流行音樂產業局主辦、金馬執委會承辦的第47屆金穗獎9日晚間盛大舉行頒獎典禮，入圍作品劇組和參與盛典的來賓齊聚一堂合影留念。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月9日
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（中央社記者王心妤台北9日電）第47屆金穗獎今晚頒獎，文化部長李遠參與盛會，國際級導演許鞍華也來台頒獎勉勵影人，最後由導演黃小珊以動畫「風的前奏」奪下金穗大獎與觀眾票選獎。

李遠表示，透過不同政策希望鼓勵影人創作，像兒子李中獲得金穗獎後，也將獎盃放在他的金馬獎盃隔壁，他希望以此勉勵參加金穗獎的創作者，「金穗獎是金馬獎的孩子，具備了相同的基因跟DNA，文化部已經準備了很多糧草及資源給你們，希望大家走在電影這條路上非常幸運和快樂。」

典禮頒獎嘉賓包含國際級導演許鞍華、演員陳雪甄、施名帥、朱芷瑩、小薰（黃瀞怡）等人，今年報名作品高達323部。

黃小珊以「風的前奏」抱回金穗大獎與觀眾票選獎後表示，創作過程感受到生活難題可能會讓製作中斷，能走到這一步要感謝家人跟朋友。

温景輝的「A面：我的一天」奪金穗獎最佳劇情片，陳韶君的「吹得到海風的地方」獲最佳紀錄片，李竺潔的「加減乘」奪最佳動畫片，倪祥的「有空」摘最佳實驗片。

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學生組部分，王浩泰以「青春的回擊殺球」獲最佳學生劇情片，洪德高以「為你禱告」奪最佳學生紀錄片，侯旻均的Darling This Was Hard贏得最佳學生動畫片，潘勁的「夜航的一場儀式」摘最佳學生實驗片。

最佳演員頒給「囚犬」與「青春的回擊殺球」的陳泰河、「留學生」的楊富江、「這是個關於愛的故事」的朱芷瑩及「A面：我的一天」的張寗。（編輯：張雅淨）1140509

金馬獎最佳導演紀錄保持人與威尼斯影展終身成就獎得主許鞍華（圖）特別應邀來台，擔任第47屆金穗獎頒獎嘉賓，給予年輕影人鼓勵。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月9日
金馬獎最佳導演紀錄保持人與威尼斯影展終身成就獎得主許鞍華（圖）特別應邀來台，擔任第47屆金穗獎頒獎嘉賓，給予年輕影人鼓勵。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月9日
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