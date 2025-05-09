三大法人買超台股234億元 外資加碼金融股

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（中央社記者何秀玲台北9日電）台股今天漲371.64點，收在20915.04點，漲幅1.81%，成交值新台幣2935.1億元；三大法人合計買超234.83億元，外資買超前10名中，超過一半皆為金融股，台積電也買超約1.4萬張。

觀察三大法人動向，自營商賣超4.01億元，投信買超11.52億元，外資及陸資買超227.32億元。

根據證交所統計資料，外資買超前5名中，玉山金買超4萬9529張居冠，其次為永豐金2萬4649張，其餘為新光金、彰銀、台積電。

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外資賣超前5名，群創2萬7248張居冠，其次為泰金寶-DR1萬4100張，其次為富邦金、神達、群益優選非投等債。

凱基投顧表示，本週台股震盪走高，成交量先縮後增，目前仍沿短期均線上漲。另外，美國總統川普全球關稅戰，目前僅英國談妥，全球最關注的中國有望在週末進行談判，這使美國股市本週持續反彈，台股目前續沿短期均線墊高，下週待量補上，回到20日均量水準，有望填補關稅缺口，挑戰上檔季線壓力。（編輯：張均懋）1140509