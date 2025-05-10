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防剴剴案重演 衛福部加速評估設立兒少專責單位

2025/5/10 17:53
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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）1歲男童「剴剴」遭虐死案引爆民眾怒火，收集逾8萬份陳情書將送政府籲提升兒少保護。衛福部今天表示，目前正加速評估規劃設立「兒少專責單位」，至於行政組織規模還在研議。

保母劉彩萱、劉若琳姊妹從民國112年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉嫌於同年9月1日起至12月23日對剴剴犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，造成剴剴傷重於同年12月24日凌晨出現無意識狀態，送醫不治。

剴剴案震撼全台，在母親節前夕，多名關心兒少權益的家長與公民自發串聯組成「剴剴網路媽媽群」，民眾今天自發集結凱道提出增設兒少保護部等6大訴求，最後宣布已收集逾8萬份陳情書，將送往總統府、地方政府等要求重視訴求。

衛生福利部保護服務司下午透過新聞稿回應6大訴求指出，已建立跨司署合作機制，定期檢視兒虐防治政策，並持續整合兒童醫療照護網與社會安全網等系統，完善配套與銜接措施，同時設有「兒少福利與權益推動小組」，協調跨部會資源，共同致力於提升兒少福祉。

針對各界關注設立「兒少專責單位」，保護司長張秀鴛接受媒體電訪說明，目前正加速評估規劃後向各界報告，透過提升行政效能和網絡合作，強化對兒少的保障。

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「行政組織規模仍待研議。」張秀鴛解釋，行政組織有其規模與原則，且兒少業務跨衛福部不同司署職掌，雖未必是「部」的層級，但目的是讓配套更完整、橫向銜接更順暢，強調後續還是會配合國家政策或規劃辦理。

對於訴求中增訂刑法第271-1條「虐殺兒童罪」部分，衛福部表示，涉及刑事司法量刑政策，將配合法務部凝聚共識研商處理。（編輯：張雅淨）1140510

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