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國3北上龍井路段火燒車 半小時後撲滅

2025/5/10 14:24（5/10 14:36 更新）
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國道3號北上龍井路段10日下午近1時發生聯結車起火事件，警方表示，火勢在半小時後撲滅，駕駛擦挫傷送醫，現場占用外側及爬坡車道，目前拖吊排除中。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年5月10日
國道3號北上龍井路段10日下午近1時發生聯結車起火事件，警方表示，火勢在半小時後撲滅，駕駛擦挫傷送醫，現場占用外側及爬坡車道，目前拖吊排除中。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年5月10日
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（中央社記者郝雪卿台中10日電）國道3號北上龍井路段今天下午近1時發生聯結車起火燃燒事件，警方表示，火勢在半小時後撲滅，駕駛擦挫傷送醫，現場占用外側及爬坡車道，目前拖吊排除中，起火原因待鑑定。

國道公路警察局第七公路警察大隊說明，下午12時59分1輛營業半聯結車於國道3號北向183.7公里（龍井路段），疑自撞外側護欄後起火燃燒。

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警方表示，火燒車事件造成蔡姓駕駛（53歲）擦挫傷送醫檢傷，現場占用外側及爬坡車道，火勢於下午1時35分撲滅，目前拖吊排除中，詳細起火原因尚待相關單位進行調查鑑定。

第七公路警察大隊呼籲用路人，雨天視線不佳，行駛國道應加大車距並減速慢行，遇到狀況才能順利煞停。同時出發前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，如發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。（編輯：張銘坤）1140510

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