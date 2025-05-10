打擊非法移民 川普政府考慮暫停憲法賦予人身保護令

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）白宮副幕僚長米勒今天透露，美國總統川普為打擊非法移民，正在考慮暫停其「人身保護令」（habeas corpus），也就是憲法保障的基本人身自由，包括反對遭到法院拘留的權利。

法新社報導，米勒（Stephen Miller）告訴媒體記者：「憲法規定得很清楚，而這無疑是最高的國內法，在（非法移民）入侵的情況下，（憲法）賦予的人身保護令可被中止。」

米勒表示：「這是我們正在積極考慮的1個選項。」他也坦言，能否成行「很大程度取決於」未來遭遇法律挑戰時「法院是否做出正確的事」。

川普角逐白宮大位時，承諾將遣返數以百萬計無證移民，並多次將這類移民身處美國境內稱為「入侵」。

川普1月上任後不斷設法加緊驅逐移民，但他的努力數度在聯邦法院受阻，法官的理由是面臨遣返的移民未享有正當法律程序。

川普的行動之一是3月援引晦澀的戰時法律、1798年訂定的「外國敵人法」（Alien Enemies Act），來將數百名遭指為委內瑞拉黑幫分子的移民迅速遣送至中美洲國家薩爾瓦多的1座監獄。

上一次美國政府援引外國敵人法是在第二次世界大戰期間，當時是為了集中拘留日本裔美國人。在此之前則是在1812年戰爭（War of 1812）與第一次世界大戰期間援引過。

數個美國聯邦法院已阻止川普政府再利用外國敵人法來遣返移民，美國最高法院也已介入，裁定若移民依這道法律面臨遭到遣返，有權就驅逐令在法院提出挑戰。

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川普政府若暫停讓非法移民享有人身保護令，便可能省下個人驅逐程序、加快遣返速度；但這麼做幾乎確定會遭遇強硬的法律挑戰，最後由最高法院定奪。

美國歷史上暫停人身保護令的例子屈指可數，最為人知的是前總統林肯（Abraham Lincoln）在1861至1865年內戰期間採取這項措施；1941年12月日本偷襲珍珠港後也在夏威夷施行過。（譯者：張曉雯/核稿：張正芊）1140510