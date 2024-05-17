韓星安普賢許願九份一遊 控制飲食秘訣是自我催眠

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（中央社記者王心妤台北17日電）韓星安普賢明晚將在台北舉辦粉絲見面會。安普賢今天表示，希望去九份看看，也想喝珍珠奶茶並吃雞排；至於過去常因應角色改變身型，他笑說會用「自我催眠」方式控管飲食。

安普賢今天受訪表示，之前上網看到九份照片覺得很漂亮，希望想去看看，加上之前拍戲有喝過珍珠奶茶，想嘗試道地味道，雖然不喜歡雞肉料理但想吃看看雞排。

安普賢過往常會因應角色改變身材，他自稱私下其實是易胖體質，一定要積極運動保持身材，一天甚至會需要吃3包雞胸肉補充蛋白質，平時並不會特別忌口，但吃泡麵時會先水煮去油，或是想吃肉時就會自我安慰是吃蛋白質，用自我安慰的方式控制飲食。

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安普賢昨天度過36歲生日，他透露，每年生日願望都一樣，希望身邊的人，像是爸媽跟朋友都身體健康，藝人這份工作做久一點。他說，因為私下喜歡四處兜風，如果不當藝人會想去做探險家的節目，可以解開大家的好奇心。

對於台灣粉絲，安普賢表示，曾收過台灣粉絲的噶瑪蘭威士忌，「不曉得有這麼多台灣粉絲，雖然壓力有點大，我會努力準備好見面會，並給大家看見帥氣的樣貌，並認真成為一個出色的演員。」（編輯：孫承武）1130517