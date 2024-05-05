SJ圭賢來台連唱2天 合體八三夭阿璞飆「想見你」

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）韓團Super Junior成員圭賢4、5日連2天在新北工商展覽中心舉辦個人演唱會Restart。樂團八三夭主唱阿璞今天擔任嘉賓合唱台劇「想見你」主題曲，還加碼送「髮箍」逗樂全場。

在開場歌曲Restart、Dreaming結束後，圭賢用招牌問候：「你們現在收看的是」時，台灣粉絲們嘴甜告白：「圭賢，欸，我們真的很喜歡你。」讓他開心地請台下歌迷再說第2遍，並用中文回應：「我也真的很喜歡你們，謝謝大家。」圭賢爸媽也有到場支持。

圭賢今天演唱多首熱門抒情單曲At Gwanghwamun、A Million Pieces，讓全場聽得如痴如醉。

中文能力很好的圭賢，中間串場幾乎都能直接和粉絲聊天，還不忘自嘲：「有第一次來我演唱會的嗎？應該會被嚇到，因為一直都是抒情歌，不好意思。」唱完歌後他不忘問大家是不是睡著了，叫大家起床，強調自己平常不是無趣的人：「我是Super Junior ，所以我非常搞笑。」

抒情歌之外，圭賢也用心準備音樂劇作品、大團SuperJunior串燒曲，更加碼大跳動漫「我推的孩子」主題曲Idol，並演唱兩首中文歌曲，包含周興哲的「你，好不好？」與在韓國爆紅台劇「想見你」主題曲「想見你想見你想見你」，第2首更故意唱到一半喊卡，把原唱者阿璞請上台合唱。

阿璞表示，有聽到圭賢提到很喜歡八三夭，便答應當其演唱會嘉賓，甚至今天早上才搭飛機回到台灣，期待兩人之後有更多音樂合作機會。阿璞還很有哏送上兔耳髮箍當禮物，呼應今年2月時SJ大隊來台灣時開的「髮箍」雙關笑話，逗得全場笑翻。

今天圭賢也兩度離開舞台和大家近距離打招呼，稱讚台灣粉絲的表現，是這個環節最有秩序的一次，讓他很安心，想在台下待更久。

圭賢最後加碼「新不了情」安可曲，並預告8月會和成員一起來舉辦Super Junior演唱會，「有可能每年我來台灣可以嗎？直到大家討厭我為止，都會一直來的」，並溫馨叮囑粉絲不要生病、要健康。（編輯：張雅淨）1130505