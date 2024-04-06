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IU台北小巨蛋開唱 苦練中文給粉絲大驚喜

2024/4/6 22:00
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（中央社記者洪素津台北6日電）韓國歌手IU（李知恩）今起連2天在台北小巨蛋開唱，2場共2萬張門票開賣即售罄，暌違5年再來台開唱，寵粉的她在台上刻意用中文表達對歌迷的感謝說：「我也真的很想你們。」

2017至2019年間IU曾連續3年來台開唱，每場演出都一票難求，後來因疫情導致來台開唱紀錄中斷，直到今年才總算再次來台，粉絲們依舊捧場，再次擠爆台北小巨蛋。

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IU演唱會上個月門票開賣立刻被秒殺，不過仍有不少民眾到現場賭手氣，希望撿到清票後的門票，甚至還有歌迷4天前就到現場排隊，而如願搶到票後讓粉絲開心又激動，強調就算地震也無法阻擋想看到IU的心，即便經歷許多困難，他開心說：「IU比較重要。」

今天演唱會IU還準備了長達3分鐘的中文講稿，除和粉絲打招呼、訴說想念，她也透露，為了用歌迷熟悉的語言和大家打招呼，她練了很久，「今天我們一起創造最幸福的時光。」讓現場粉絲嗨到不行。（編輯：龍柏安）1130406

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