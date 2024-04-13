GOLDEN WAVE高雄吸4萬歌迷 80歲姐妹來台追星

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（中央社記者王心妤高雄13日電）GOLDEN WAVE韓團拼盤演唱會今晚在高雄國家體育場登場，共4萬人參與，還有80歲粉絲從韓國飛來台灣追星，而主持人秋英宇首次來台灣，透露心情緊張又期待，昨晚有些失眠。

GOLDEN WAVE拼盤演唱會主持人秋英宇登台前受訪表示，這次是首次來台灣，昨晚逛了便利商店和超市，發現店裡的商品很多元，並在翻譯建議下買了奶茶跟小泡芙。他並透露，這次吃了台灣火鍋，雖然在韓國也吃過火鍋，但在台灣吃的更合胃口。

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秋英宇表示，因為要挑大樑主持，特別學習中文發音，但擔心現場主持時說的韓文會多過中文，無法及時傳遞給觀眾，讓他既緊張又期待而有些失眠。

另外，今晚演唱會從昨天凌晨就有粉絲在場外排隊，現場更有一對80歲姐妹從韓國特別飛來台灣，帽子跟毛巾都寫上心儀偶像的名字（JD1），她們受訪時表示，「喜歡他五年了，One pick（他是我的最愛）。」（編輯：龍柏安）1130413