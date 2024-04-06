CNBLUE超台喊：高雄金讚 關心震災盼儘快恢復

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（中央社記者洪素津台北6日電）韓國首席型男樂團CNBLUE睽違7年以團體形式於5、6日接連兩天在高雄流行音樂中心開唱，演唱會中3人秀台語喊：「高雄金讚！」也不忘關心台灣震災，希望一切能儘快恢復。

CNBLUE首度登上高雄流行音樂中心開唱，兩天共吸引近8千名粉絲到場，今天演唱會一開場，就帶來出道至今的經典歌曲，滿場觀眾也讓CNBLUE見識到高雄的熱情。

主唱鄭容和在昨天首場演唱會就以中文宣告：「今天是今天，明天是明天。」表示絕對不保留體力，會燃燒完所有的熱情，其他成員們也被這份熱力感染，更是大秀台語：「高雄金讚」、「哇愛你」等問候語寵粉絲。

演唱會中鄭容和還一度衝下舞台，與歌迷零距離互動，還即興以keyboard自彈自唱，演唱好友林俊傑的「修煉愛情」、「小酒窩」等經典華語情歌，讓高雄流行音樂中心瞬間化身為大型KTV。

此外CNBLUE也對前幾天花蓮地區發生的大地震表達關心、祈福，也希望一切能儘快恢復。（編輯：龍柏安）1130406