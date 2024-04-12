宇多田光8/10小巨蛋連唱2天 購票採抽選加實名制

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（中央社記者王心妤台北12日電）日本歌后宇多田光今天宣布將於8月10日、11日在台北小巨蛋舉辦HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR演唱會，第1階段售票將登記抽選購票資格，第2階段則於28日開賣，兩階段皆採實名制。

宇多田光1999年推出個人首張專輯First Love，累積銷量摘下「日本音樂史上最熱賣專輯」冠軍後，也登上海內外音樂排行榜、「日本金唱片大獎」、「MTV日本音樂錄影帶大獎」等大獎。

2022年在Netflix上播出的日本影集「初戀」（First Love）以宇多田光的「初戀」為靈感，由演員佐藤健和滿島光演出動人戀曲，讓宇多田光的歌曲重新翻紅，她也感謝台灣歌迷，「沒想到我15歲時創作的歌曲居然會在24年後重回排行榜。」

主辦單位大鴻藝術與超級圓頂表示，宇多田光此次開唱第1階段將讓歌迷登記抽選購票資格，獲得購票資格的歌迷在規定時間付款就購票完成，第2階段則於28日中午12時在Ticket Plus遠大售票系統統一開賣，兩階段皆採用實名制。（編輯：陳政偉）1130412