歌神張學友5、6月攻蛋唱6天 30日下午啟售門票

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（中央社記者王心妤台北20日電）香港歌神張學友今天宣布，將於5月31日起在台北小巨蛋連續2個週末舉辦6場「張學友60＋」演唱會，門票於30日下午開賣，張學友希望，每次開唱都能呈現人生不同階段的精彩。

張學友今天宣布將於5月31日、6月1日、2日、7日、8日、9日在台北小巨蛋舉辦「TOYOTA 張學友60＋巡迴演唱會」，這也是他相隔7年後再次登上台北小巨蛋，門票於30日下午1時26分在KKTIX售票系統開賣。

唱了近40年，張學友的歌聲依舊具有感染力，他今天透過主辦單位表示，「我老了，但進步了！我就是喜歡表演，雖然年紀大了，但我相信在人生不同階段還是可以呈現不一樣的美，做出適合自己年齡的精彩演出。」

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「張學友60＋」演唱會是張學友第10次大型個人巡迴演唱會，從1995年的「友學友演唱會」首度舉辦破百場至今，張學友表示，從不會把破紀錄當作開演唱會的目標，而是希望盡力做好每場表演，「每多做一場就代表有更多一點的支持，感謝大家對我的眷顧。」

此次演唱會為讓歌迷與張學友的距離更接近，贊助商也發起「TOYOTA超友愛信箱」活動，每個演出日都會設攤，讓歌迷把想說的話寫成信放進信箱中並代轉給張學友。（編輯：龍柏安）1130320