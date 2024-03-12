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宇宙人小玉被演唱會完售消息吵醒 團員要他多睡點

2024/3/12 11:19（3/12 11:36 更新）
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樂團宇宙人實踐20週年大企劃「回到未來」，成員小玉（左起）、方Q、阿奎帶著宇宙旗回到玉山復刻12年前登山挑戰。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月12日
樂團宇宙人實踐20週年大企劃「回到未來」，成員小玉（左起）、方Q、阿奎帶著宇宙旗回到玉山復刻12年前登山挑戰。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月12日
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（中央社記者葉冠吟台北12日電）金曲樂團宇宙人睽違4年再站上台北小巨蛋、舉辦20週年演唱會，日前開賣1分鐘完售，主唱小玉緊張到睡過頭，被「完售」好消息吵醒，被團員開玩笑要他以後都「多睡一點」。

宇宙人4月27日將舉辦「α：回到未來」20週年演唱會，他們透過經紀公司分享，門票開賣當天，吉他手阿奎持續在線上關注，小玉卻因緊張睡過頭，最後是被同事告知「完售」的恭喜訊息聲吵醒，讓宇宙人笑說以後售票都要小玉多睡一點。不過因應粉絲熱烈敲碗加場，主辦單位正研擬加場的可能性。

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今年成軍20週年，宇宙人特製的「漫步20年宇宙史」企劃如火如荼進行，回到每個記憶節點的空間，感受一路走來的回憶和變化，復刻許多讓粉絲尖叫連連的回憶。

例如相隔12年後再次爬玉山主峰，不斷被歌迷野生捕捉；更時隔6年合體演員王渝屏，重現宇宙人播放近1800萬觀看次數MV「如果我們還在一起」畫面。小玉透露這首歌對他有很大的意義，演唱時，腦海中總會浮現學生時期的畫面，「不管做什麼事只要有對的人陪伴，單純永遠是最紮實的浪漫」。（編輯：李亨山）1130312

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