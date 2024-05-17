保時捷沒油停國道 女駕駛謊報身分遭送辦

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）一名女子12日深夜駕駛保時捷休旅車行經國道1號北上湖口路段，因油料耗盡停於車道，拒不配合員警要求移置車輛，又被查出冒用妹妹身分供警方開單，被依法函送偵辦。

國道公路警察局第2大隊今天表示，12日晚間近11時許，國道1號北上77公里新竹湖口路段，1輛保時捷自小客車燃油耗盡故障，停放於中線車道，羅姓女駕駛以怕拖吊車損害車輛為由，拒絕拖吊移置，與警方爭執。

羅女當時不顧故障車輛停於高速公路車道相當危險，堅持由友人張姓男子送汽油到場；國道員警則當場開單，但羅女第一時間向警方謊報妹妹身分。

警方指出，案經大隊刑事組通知車主（羅女）及羅女妹妹、張姓友人到案說明，得知自身行為恐涉公共危險罪驚覺事態嚴重，始坦承當時是自己駕駛車輛，因一時緊張，報錯成妹妹的年籍資料予國道員警舉發違規。

警方表示，羅女行為涉嫌觸犯公共危險及使公務員登載不實等罪嫌，函送新竹地檢署偵辦；此外，張男及羅女違規占用車道行為，已依規定製單舉發。

國道警察第2大隊呼籲，民眾駕車前應先檢查5油3水及車輛狀況是否正常，行駛途中車輛有異狀時，應盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道安全處所等候救援。

警方也說，汽車發生故障不能行駛，不設法移置於無礙交通之處，依道路交通管理處罰條例分別處罰；若造成行車往來之危險者，並依刑法公共危險罪偵辦。（編輯：張銘坤）1130517