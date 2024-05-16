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花蓮男嗨過頭站騎機車闖紅燈 警盤查竟是贓車送辦

2024/5/16 13:18
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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮警在玉里鎮巡邏時，見1名男子未戴安全帽且站立騎乘機車闖紅燈，原來男子剛找到工作心情好，小時候學過獨輪車特技技癢，警方查出機車竟是通報失竊車，將男子送辦。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，玉里派出所警員13日上午執行巡邏勤務，巡經玉里鎮民國路與博愛路口時，見男子未佩戴安全帽且站立騎乘機車闖越紅燈，已形成交通危害，員警立即上前攔停及詢問。

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31歲李姓男子表示自己剛找到工作心情好，小時候曾學過獨輪車特技，趁四周沒有人，站立騎車重溫技術；警方盤查發現他騎乘的機車竟是5月10日通報的失竊車輛，員警依刑事訴訟法第87條逕行逮捕，訊後依竊盜現行犯移送花蓮地方檢查署偵辦。

玉里分局指出，李男除依法移送偵辦外，另依據道路交通管理處罰條例第31條未戴安全帽、第53條闖紅燈及第43條危險駕車分別舉發，呼籲民眾遵守交通規則。（編輯：陳仁華）1130516

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