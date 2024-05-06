桃園改裝機車競速飆車 警方攔查騎士開罰7萬

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）改裝車騎士5日清晨在桃園市蘆竹區一處道路封街競技，桃園市警局蘆竹分局今天表示，當天獲報已啟動快打警力，除針對1名違規騎士共開罰新台幣7萬元，其餘車輛也將製單開罰。

有民眾5日清晨5時許駕車行經桃園市蘆竹區南青路，發現在高速鐵路高架段下方平面車道有民眾聚集，原本以為是進香團陣頭，靠近才發現是改裝機車聚集封街飆速競技。

發文者指出，每台機車都改管發出巨大噪音，不但多人沒戴安全帽，還出現逆向行駛情形，引來民眾圍觀，目測現場約有40至50人，卻未見警方取締，將影像上傳至網路影音平台後引發網友留言撻伐。

蘆竹分局大竹派出所所長郭堂榮今天接受媒體聯訪表示，警方在5時31分接獲報案有改裝車聚集，隨即啟動交通快打警力到場，群眾騎士見警後即快速駛離現場。

郭堂榮說，其中20歲蔡姓騎士還出現蛇行、逆向、闖紅燈、不服稽查取締等行為，最終自摔被警方攔獲並開罰共7萬元，警方已調閱路口監視畫面掌握其餘車輛，將依相關違反道路交通處罰條例舉發。

蘆竹分局長林鼎泰呼籲，決不允許任何形態競速飆車、危險駕駛及闖紅燈等違規情事發生，分局將持續編排勤務，以維護用路人安全。（編輯：方沛清）1130506