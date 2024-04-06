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半聯結車誤闖桃機園區未注意限高 連撞設施挨罰

2024/4/6 15:35（4/6 15:41 更新）
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桃園國際機場第2航廈6日發生超高車輛誤闖並自撞登機通廊跨越橋交通事故，現場經了解為李姓駕駛開著半聯結車進入桃機園區，卻因後方掛載貨櫃過高釀禍。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月6日
桃園國際機場第2航廈6日發生超高車輛誤闖並自撞登機通廊跨越橋交通事故，現場經了解為李姓駕駛開著半聯結車進入桃機園區，卻因後方掛載貨櫃過高釀禍。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月6日
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（中央社記者魯鋼駿桃園機場6日電）1名李姓駕駛今天駕駛半聯結車誤闖桃園國際機場園區，欲迴轉往國道方向時，先碰撞限高桿，後因掛載貨櫃太高，再撞壞第2航廈登機通廊跨越橋下方裝飾板，航空警察局開罰。

內政部警政署航空警察局發布新聞稿表示，今天上午11時45分許接獲通報，指桃園國際機場第2航廈有超高車輛誤闖並自撞登機通廊跨越橋交通事故。獲報後，即派遣保安大隊交通事故處理小組至現場處理。

航警指出，經查事故為李男駕駛半聯結車行經國道2號時，因錯過大園交流道而續行往桃機航廈方向，先碰撞到1支限高桿後，打算從第2航廈迴轉往國道方向，拖車上的貨櫃因太高，碰撞第2航廈登機通廊跨越橋下方裝飾板。

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事發後，航警表示，李男酒測值為0，因超高車輛未依規定向公路監理機關及桃園機場公司申請道路臨時通行證、機場通行證，已依道路交通管理處罰條例開罰，處汽車所有人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，賠償部分由當事人、桃機公司自行處理。

航警提醒，依規定總載重量3.5噸以上的大貨車未經申請核准，禁止進入機場園區；另外，車輛限高4公尺，因此高度超過4公尺（含載運貨物、貨櫃）車輛也嚴禁駛入機場園區。（編輯：戴光育）1130406

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