中壢警破獲私菸工廠 查獲逾5噸菸絲專售移工

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市警察局中壢分局於雷霆除暴專案期間破獲私菸工廠，查扣製菸機具，現場菸絲重逾5噸，可製成約315萬支香菸，市值近新台幣2000萬元，並帶回江姓男子依違反菸酒管理法送辦。

桃園中壢警分局副分局長高海源接受媒體聯訪表示，中壢分局與彰化縣及南投縣政府，以及屏東縣、彰化縣警察局共組專案小組，偵辦非法菸品案件，歷經一個多星期調查，25日循線於彰化地區破獲一處私菸工廠。

高海源說，現場查扣尚未成品菸絲315包，每包約17公斤，總重5355公斤，換算成品約可製成315萬支香菸，並帶回35歲江姓男子，同步查扣製菸機具，後續將深入追查是否有同夥，展現跨縣市聯手打擊非法製菸的查緝能量。

高海源說，初步了解，該私菸工廠經營約3個月，主要銷售給移工，若以一包120元換算，現場菸絲製菸販售市值近2000萬元。

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中壢警分局分局長林鼎泰指出，中壢分局結合刑事、保安及交通警察大隊等桃警團隊，昨天動員逾百名警力，針對轄內16處特種營業場所及4條主要幹道展開封城掃蕩，統計本週偵破刑案計121件（含詐欺案27件）、拘提102人，查獲通緝犯41人，展現堅定掃蕩不法決心。

林鼎泰說，警方執行警政署「全國同步打擊詐欺專案行動」，偵破詐欺集團21團，逮捕犯嫌119人，其中14人聲押獲准，查扣不法所得1182萬元。同步掃蕩治安隱患，緝獲改造手槍5把，破獲改造槍械工廠，同時檢肅治平掃黑案件，壓制不法勢力。期間「安居緝毒專案」查獲販賣毒品及分裝廠17件，拘提22人。（編輯：張雅淨）1140427