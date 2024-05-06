2次酒駕共罰11萬 存款上百萬卻拒繳遭凍結強制收取

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東男子3年前被抓到2次機車酒駕，共罰11萬2500元卻置之不理，案件今年移送行政執行署屏東分署，發現男子有房，存款也上百萬，經凍結存款、足額扣押，書記官核發收取命令，終追回酒駕罰款。

行政執行署屏東分署今天發布新聞稿表示，民國110年，男子在清明連假期間騎機車經過潮州夜市附近，被警方抓到酒精濃度超標，監理站開罰新台幣2萬2500元，還被記違規點數5點；同年底，男子又被抓到在潮州夜市附近酒駕騎車，監理站開罰9萬元，並吊銷駕照3年。男子卻對2張罰單置之不理，案件今年移送。

分署調查，發現男子名下有好幾筆在潮州鎮鬧區的不動產，存款也有上百萬元，立即發函郵局凍結存款，經郵局回報足額扣押後，由於男子始終未與執行人員聯繫，書記官核發收取命令，為國庫追回欠了3年的11萬2500元酒駕罰單。

屏東分署表示，男子被抓到酒駕的地方都在住家附近，若搭乘計程車，也許起跳價就足以支付單趟車資；呼籲酒後可搭乘計程車、公共運輸交通工具或找代駕，否則為省100元計程車車資，卻面臨高額罰單、記點及吊銷駕照後果，非常不划算。（編輯：陳仁華）1130506