酒駕累犯中獎2500萬不繳罰款 新北分署追回26萬

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）王姓男子積欠酒駕、闖紅燈、牌照稅、燃料稅等罰款及稅款，新北行政執行分署調閱財產，發現王男彩券中獎新台幣2500餘萬元，急扣銀行存款，共全額徵起26萬餘元罰款。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞表示，設籍新北市的王姓男子在民國107年7月間騎機車被警察攔檢，因酒測值超標且無照駕駛，遭裁處9萬元罰鍰未繳，移送新北分署執行1年多無著，核發執行憑證暫時結案。

新北分署調查發現，王男自101年起就是行政執行常客，多是交通違規罰鍰及滯納使用牌照稅與汽機車燃料使用費等案；另外，王男先後於104年、109年及112年3度因酒駕遭移送新北地檢署偵辦，遭新北地院判處徒刑易科罰金。

新北分署表示，移送機關後來發現王男名下新增房產，又在今年2月間移送新北分署執行。承辦書記官收案後調閱王男財產資料審查發現，王男曾於111年度領取彩券業發給的「機會中獎」獎金2000餘萬元，研判王男翌年購買房產應是中樂透後所購置，加計已先行扣繳20%稅額推估中獎金額超過2500萬元。

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新聞稿指出，書記官獲知相關訊息後，急速扣押王男的銀行存款，並通知曾移送過王男案件的裁罰機關再將未結案件移送執行，包括新移送執行案件、無照駕駛及闖紅燈等10件，罰款合計4萬餘元；王男還曾於112年5月又因酒駕，遭裁處9萬元罰鍰。

新北分署表示，今年3月間再次扣押王男的銀行存款，經足額扣押13萬餘元，包含於112年底執行其銀行存款徵起金額，總計王男中樂透後，共強制執行全額徵起26萬餘元。（編輯：戴光育）1130502