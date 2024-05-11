圖短程便利未戴安全帽 屏警一連3天加強取締

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏北地區因是國內砂石重鎮，大型砂石車往來車次頻繁，警方不時發現有民眾因圖短程，便宜行事未戴安全帽就上路，統計今年已取締逾千件違規，13日至15日將加強取締。

屏東縣警察局里港分局今天新聞稿指出，有時發現有家長路程短或接送孩子上下學，便宜行事未依規定配戴安全帽，行駛經砂石車旁讓人看了心驚膽顫；也有青少年無照騎乘機車且未戴安全帽，相對騎乘技巧不熟練，稍有不慎造成嚴重傷亡。

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里港警分局交通組長林中安指出，統計今年1到4月取締未戴安全帽違規1231件。13至15日一連3天將加強取締，派出所也至村里廣播宣導戴安全帽重要性，呼籲民眾無論距離遠近，只要騎車上路就要戴安全帽，避免危害生命。

依屏東縣警局統計，今年1月至4月底，屏東縣未戴安全帽肇事死亡車禍發生11件、受傷314件；與去年同期相比，死亡事故增加7件、受傷增加124件。（編輯：孫承武）1130511