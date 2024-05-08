數十秒未避讓救護車挨罰 台中駕駛：隔音好未聞警笛

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（中央社記者蘇木春台中8日電）近日網路流傳影片，可見1輛休旅車行經台中某路口停等紅燈，未避讓後方鳴笛救護車達數十秒；休旅車駕駛廖女到案後表示，因車輛隔音好未聽見警笛聲。警方依法開單告發。

網路影音社群Youtube日前有網友貼出影片，可見1輛休旅車行經台中市北屯區1處路口停等紅燈，後方有1輛救護車鳴笛，但休旅車未避讓，直到綠燈亮起時，救護車才超車通過，遭網友詬病是「救護車地獄」。

台中市警察局第五分局今天表示，經查網傳影像發生於北屯區松竹路與旱溪東路口，警方6日獲報後立即啟動調查，但因事發影像為路過民眾所側錄，沒有顯示時間且畫面較為模糊，經警方追查，並透過附近路口監視器交叉比對，於7日找出案發時間為3日晚間10時32分。

警方指出，涉案違規車輛行經事發路口停等紅燈，經後方救護車鳴笛示意讓道達數十秒，未即時避讓，直至綠燈起步後，救護車才由後方超車通過。

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經警方聯繫相關人員，提供確切事發時間及完整影像查處，並通知涉案休旅車駕駛46歲廖女到案；她表示，因車輛隔音太好而未聽到警笛聲。警方全案將依法開單告發。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，聽聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。（編輯：陳仁華）1130508