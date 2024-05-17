碧潭水舞連展107天不間斷 優人神鼓揭序

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（中央社記者楊侃儒新北17日電）「2024碧潭水舞」今晚在優人神鼓人水共舞演出下盛大開場，活動連續107天不間斷，每晚6時30分到9時，演出6場水舞，6月22日起再結合水上地景裝置，展出全新地景水舞。

今晚優人神鼓用武術、舞蹈表演，結合萬馬奔騰雄壯鼓聲，搭配躍動搖擺水舞，建構磅礡多層次的水舞秀。

新北市政府觀光旅遊局表示，「2024碧潭水舞」即日起展出到8月31日，活動連續107天，除了有水舞、煙火秀外，還有碧潭文史走讀活動、新店景點集章活動，讓民眾探訪在地特色景點與店家。

觀旅局表示，第一波煙火秀5月29日、6月5日及6月12日，連續三個星期三晚上8時施放，每次長達300秒；第二波煙火在8月14日及8月21日施放，煙火搭配水舞表演，感受天空和水面交織的美麗景色。

市長侯友宜出席碧潭水舞啟動儀式時說，碧潭越來越不一樣，可以爬和美山、走碧潭吊橋、騎自行車道，欣賞山水風光，讓民眾留下美好回憶。

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觀旅局表示，即日起至6月16日間周末假期及端午連假的晚間19時，還有「優人神鼓青年優人」帶來人水共舞演出；此外，民眾只要用手機掃描碧潭周遭景點和店家的QR code看板，集滿10點有機會拿限量紀念品和各種大獎。

「2024碧潭水舞」活動資訊可上「新北市觀光旅遊網」（https://newtaipei.travel/）、「新北旅客」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：林恕暉）1130517